Stiri pe aceeasi tema

- Retelele sociale pot avea "efecte extrem de nocive" asupra sanatatii mintale a copiilor si adolescentilor, a avertizat intr-un raport publicat marti medicul-sef din Statele Unite, Vivek Murthy, cerandu-le gigantilor din domeniul tehnologiei digitale sa actioneze,

- Balerina Francesca Velicu, de la English National Ballet, este imaginea unei campanii care aduce in atentia publicului provocarile sanatatii emotionale si mintale. In cadrul campaniei, artista danseaza pe o coregrafie semnata de Ross Freddie Ray in clipul „Consumed. Despre zbucium si regasire” (regizor…

- Un nou studiu da peste cap tot ceea ce știam. Experții au descoperit ca singuratatea poate fi benefica pentru oameni, deoarece scade nivelul emoțiilor, stresului sau anxietații. Un beneficiu esențial de a merge undeva singur este oportunitatea de a gasi calmul și de a avea libertatea de a alege.

- Anca Țurcașiu arata spectaculos la 53 de ani și mulți au vrut sa afle secretul siluetei sale. Actrița a marturisit ca nu ține dieta niciodata, in schimb bea un anumit tip de apa.Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania și este mereu complimentata pentru felul in care arata.…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este implicata in InIm Institute, parte a programului BEING care reprezinta o initiativa internationala pentru sanatatea mintala a tinerilor. Programul sustine cercetarea si inovatia in 13 tari si este gazduit de Grand Challenges Canada in parteneriat…

- Chindia Targoviște a spart gheața in play-out! Luni dupa-amiaza, intr-o deplasare infernala, dambovițenii au invins cu 1-0 pe CS Mioveni, ultima clasata din Superliga. In disputa cu argeșenii, elevii lui Toni Petrea au inceput in forța și au deschis scorul prin Popadiuc, in debutul intalnirii, dar reușita…

- Albinele din mediul urban pot fi folosite pentru a intelege mai bine peisajul invizibil al oraselor noastre, alcatuit din microorganisme ce pot avea o mare importanta pentru sanatatea noastra, potrivit unui studiu publicat in jurnalul Environmental Microbiome, transmite AFP, preluata

- Timpii de asteptare la semafoarele din intersectia Podul de Fier – str. Cucu, bd. C. A. Rosetti, str. Eternitate, bd. T. Vladimirescu au fost schimbati. "In aceasta dimineata este implementata noua diagrama de timp pentru semaforizarea intersectiei Podul de Fier – str. Cucu, bd. C. A. Rosetti, str.…