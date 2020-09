Importantă tabără de migranţi din Calais, evacuată de forţele de ordine franceze Fortele de ordine franceze au demarat marti dimineata la Calais, in nordul Frantei, evacuarea unei importante tabere de migranti, unde locuiau intre 700 si 800 de persoane, transmit jurnalisti ai AFP. Operatiunea a inceput in jurul orelor locale 07:00 (05:00 GMT) in sectorul situat in jurul spitalului din Calais, incercuit de politisti. Circa 20 de migranti au fost evacuati cu un autobuz in jurul orelor 07:30 si un al doilea autobuz cu migranti era pregatit sa plece in jurul orelor 08:00. Corturi si vehicule ale Protectiei Civile au fost instalate la intrare in aceasta zona. "Am decis sa intreprindem… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de ordine franceze au demarat marti dimineata la Calais, in nordul Frantei, evacuarea unei importante tabere de migranti, unde locuiau intre 700 si 800 de persoane, transmit jurnalisti ai AFP. Operatiunea a inceput in jurul orelor locale 07:00 (05:00 GMT) in sectorul situat in jurul spitalului…

- Politistii au tras sambata cu gaze lacrimogene asupra migrantilor care protestau pe insula Lesbos, Grecia, in timpul unei manifestatii in care oamenii au cerut azil dupa incendiile care au distrus cea mai mare tabara de refugiati din Europa, informeaza AFP. Cativa dintre protestatari au aruncat cu pietre…

- Tabara de migranti Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata partial dupa ce un incendiu s-a declansat miercuri în zori, au anuntat pompierii eleni, scriu AFP si dpa, citate de Agerpres. "Focuri razlete pe terenul din jurul taberei, dar si în interiorul structurii",…

- Barbatul in varsta de 34 de ani a fost ucis in timpul protestelor din Minsk de catre forțele de ordine care au suprimat manifestațiile prin violența, folosind gaze lacrimogene, batand oamenii și impușcandu-i. Recent au aparut in medul online imagini surprinse in momentul in care barbatul a fost impușcat…

- Mobilizare fara precedent a poliției la casa interlopului Emi Pian. Forțele de ordine au inconjurat locul și nu mai lasa pe nimeni sa intre. Acum, la capataiul liderului de clan este numai familia, dupa ce ieri s-au perindat sute de oameni.

- Rabdarea le-a ajuns la limita! Chiar de Ziua Naționala a Franței au avut loc confruntari intre protestatari si fortele de ordine, in centrul Parisului, in cursul unui mars. Unii demonstranti au atacat cu obiecte fortele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene, in Piata Bastiliei. Potrivit Politiei,…

- O "celula de informatii franco-britanica" in lupta impotriva traficantilor de migranti a fost infiintata printr-o conventie semnata duminica de ministrii de interne francez Gerald Darmanin si britanic Priti Patel la Calais, in nordul Frantei, relateaza luni France Presse, citata de Agerpres. "Pentru…

- O "celula de informatii franco-britanica" in lupta impotriva traficantilor de migranti a fost infiintata printr-o conventie semnata duminica de ministrii de interne francez Gerald Darmanin si britanic Priti Patel la Calais, in nordul Frantei, relateaza luni France Presse. "Pentru prima…