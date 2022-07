Importanța sistemelor CRM în domeniul digital marketingului în anul 2022 Sistemele CRM – Customer Relationship Management – sunt o componenta vitala pentru succesul marketingului digital, mai ales in contextul societații actuale. CRM-urile sunt privite acum ca baza unei promovari eficiente, coloana vertebrala pentru orice strategie de marketing a oricarui produs sau serviciu comercializate in ziua de azi. In mare, CRM-urile se refera la o serie de aplicații pe care le folosesc specialiștii in marketing și alte persoane cu roluri cheie intr-o companie pentru a administra mai ușor bazele de date ale clienților lor, interacțiunile dintre aceștia și reclamele prin care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a avut, in cursul acestei saptamani, o intalnire cu Amandeep Singh Gill, noul emisar special al Națiunilor Unite pentru Tehnologie, la sediul ONU din New York, in cadrul careia au discutat despre oportunitațile și riscurile noilor tehnologii și perspectivele utilizarii…

- (P) Sfaturi pentru a va face clienții fericiți Experiența clientului fața de afacerea sau serviciile pe care le oferiți este foarte importanta. Afacerea voastra, indiferent de domeniul in care activați, depinde foarte mult de modul in care clientul va percepe. Așadar, experiența…

- Acordul prin care Ford Otosan, cel mai mare producator de vehicule comerciale din Europa, preia proprietatea fabricii Ford din Craiova a fost finalizat cu succes, informeaza constructorul auto intr-un comunicat de presa. Prin acest acord, Ford a transferat proprietatea asupra fabricii sale din Craiova,…

- Unul dintre cei mai importanți factori care influențeaza succesul unei companii este numarul de clienți. Daca firma ta are mai mulți clienți noi, automat sporesc șansele unui ROI mai mare. Indiferent de tipul de afacere pe care o conduci, de serviciile pe care le furnizezi sau de produsele pe care…

- 12 functionari vamali au participat in perioada 07-09 iunie curent la activitatea de instruire teoretico-practica in domeniul Operarea cu sistemele de scanare cu raze X, analiza si interpretarea imaginilor scanate, radioprotectia, organizata sub auspiciile Centrului de instruire al Serviciului Vamal,…

- Datele financiare și personale pentru mii de clienți ai OTP Leasing puteau fi accesate de actori nedoriți prin intermediul aplicației online, scrie pe blogul personal Cristian Iosub, cercetator in domeniul securitații cibernetice . Compania recunoaște problemele, dar susține ca le-a remediat rapid și…

- Un important retailer prezent pe piața locala iși cere scuze clienților care au achizitionat o razatoare multifunctionala, deoarece exista risc de accidentare. Este vorba de Kaufland, care retrage voluntar si preventiv din motive ce tin de protejarea consumatorilor, o razatoare multifunctionala, comercializata…

- Clienții pot achiziționa acum genți de mana Gucci și alte produse de lux in unele magazine din SUA folosind criptomonede, inclusiv Bitcoin, a declarat casa de moda italiana, pe masura ce monedele digitale sunt din ce in ce mai bine acceptate in intreaga lume. De la sfarșitul acestei luni, cumparatorii…