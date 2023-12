Electric Castle 2024. Primele nume care vor urca pe scenă au fost anunțate

Organizatorii Electric Castle au anunțat primele nume care vor urca pe scenă în 2024. Massive Attack, Bring Me The Horizon sau Queens of The Stone Age se numără printre artiștii din 2024. Cu confirmarea headlinerilor Massive Attack, Bring Me The Horizon… [citeste mai departe]