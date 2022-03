Stiri pe aceeasi tema

- (P) Sanatatea ochilor este foarte importanta, dar, din pacate, multe persoane realizeaza acest lucru abia cand este prea tarziu și vederea incepe sa fie incețoșata sau nu se mai disting prea bine lucrurile la distanța. La fel ca in orice alt caz, prevenția este foarte importanta, motiv pentru care fiecare…

- Daca ai ramas in pana de inspirație, venim in sprijinul tau cu cateva criterii esențiale de care trebuie sa ții cont atunci cand vrei sa combini veste blana naturala cu alte elemente. Afla care sunt cele mai importante criterii peste care nu trebuie sa treci cu vederea, ca sa nu riști ținute ridicole,…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost accidentat de o mașina pe o trecere de pietoni, marți dupa-amiaza, pe un bulevard din Giurgiu. Șoferul a plecat de la locul accidentului și a fost gasit mai tarziu de polițiști. Potrivit Poliției Giurgiu, accidentul rutier s-a petrecut pe bulevardul Mihai Viteazul…

- Conținut oferit de: gunnars.ro. La momentul actual, majoritatea dintre noi suntem dependenti de dispozitivele electronice personale mai mult ca oricand. Acest obicei insa nu face decat sa provoace numeroase consecinte negative asupra calitatii vietii noastre si, implicit asupra sanatatii, in special…

- BerbecAccentul zilei va fi pe capitolul financiar, in speta pe veniturile tale din munca desfasurata la serviciu. Poti primi bani, bunuri sau favoruri. Material, primesti sprijinul partenerului de viata, dar si din colaborari apar niscai sume consistente de bani. Evita cheltuielile nefondate sau mofturile…

- Politistii din Sindicatul Europol au explicat, intr-un comunicat, ca noua decizie CNSU ii obliga pe agenti sa verifice tipurile de masti purtate de romani pe strada, iar daca nu sunt conforme sa ii amendeze. „Ca urmare a ultimelor decizii ale CNSU luate in aceasta dimineața, se reintroduce obligativitatea…

- In perioada sabatorilor de iarna, jandarmii valceni acționeaza pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranta publica in județ, fiind prezenți in zonele aglomerate, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, vanzarea ilegala de materiale pirotehnice, dar și pentru verificarea respectarii…

- Socialistii din Consiliul Municipal Chisinau si-au asigurat voturile necesare votarii bugetului capitalei pentru anul viitor. Surse din cadrul municipalitatii spun ca majoritatea va formata impreuna cu alesii locali din partea Platformei DA, care si-ar fi negociat votul in schimbul unor scheme care…