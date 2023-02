Importanța micului dejun pentru performanţele şcolare ale copiilor Copiii care vor sa aiba rezultate bune la scoala nu ar trebui sa renunte la prima masa a zilei. Aceasta este recomandarea oamenilor de stiinta care au demonstrat in repetate rinduri ca micul dejun ajuta la cresterea performantelor scolare. O echipa de cercetatori din Canada au constatat, in urma unui studiu realizat pe o perioada de doi ani, in care au fost implicati 6.000 de copii, ca elevii c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse inființeaza Observatorul Național al Copiilor, o baza de date online in care vor fi inclusi toți copiii din Romania ce reprezinta situatii de vulnerabilitate. ”In premiera nationala, prin aceasta lege pe care am subliniat-o se infiinteaza Observatorul…

- Alocațiile pentru copiii sub 18 ani au crescut de la 1 ianuarie, de la 243 de lei la 256 de lei, adica cu 13 lei in contextul in care rata inflației a crescut cu 17%. Mai exact, elevii au primit din luna februarie cu 13 lei mai mult la alocației. In 2022, alocațiile din Romania au avut valoarea de 600…

- Volei Alba Blaj, nominalizare importanta la Gala ”Sportivul Anului”, organizata de minister. Performanțele echipei-campioane Volei Alba Blaj este nominalizata la categoria echipa feminina a anului 2022, la „Gala Sportivul Anului”, anunța reprezentanții clubului sportiv. Potrivit sursei citate, echipa…

- Loredana Neghina, fondatoarea proiectului Micul Erou, le ofera copiilor cursuri de prim ajutor, pentru prima data in Romania. Intr-un interviu pentru Școala 9, explica ce ar trebui sa știe cei mici, inca de la varsta de 4 ani, pentru a face fața unor momente critice – de la loviri ușoare pana la cazuri…

- „O creștere masiva a numarului de cazuri de gripa, cea mai mare din ultimii 10 ani ( https://www.webmd.com/.../us-sees-most-flu... ).Creștere care se asociaza cu o suprasolicitare a sistemelor medicale și cu o accentuare a ratei spitalizarilor.Copiii, mai ales cei sub 5 ani, reprezinta principala grupa…

- Moș Craciun ajutat de Primaria și Consiliul Local Poiana, a ajuns la toți copiii din unitațile școlare de pe raza comunei Poiana. „Și in acest an, Moș Craciun și Primaria Comunei Poiana, și-au facut datoria fața de cei mici. Este al 19 lea an consecutiv de cand copiii inscriși la unitațile de invațamant…