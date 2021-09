Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Isaac Herzog s-a intalnit in secret cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei la Amman, intrevedere ce a avut loc pe fondul unei incalziri a relatiilor diplomatice dintre cele doua tari, relateaza sambata AFP. ''Saptamana trecuta am avut cu regele Iordaniei…

- HOROSCOP 25 august 2021. Astrele anunța o zi agitata pentru unele zodii și cu câștiguri financiare pentru alți nativi. Câteva zodii își rezolva problemele amoroase. Horoscop 25 august 2021. Berbec Cei din zodia Berbec…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat joi ca guvernul sau se pregateste pentru introducerea celei de a treia doze de vaccin împotriva COVID pentru "cei mai în vârsta si mai vulnerabili", în septembrie, "la începerea anului scolar", relateaza…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, scopul vizitei este de a discuta cu autoritatile planuri si solutii pentru a proteja parcul si biodiversitatea lui si de a largi accesul publicului, in scop recreativ si educativ cu privire la importanta protejarii naturii."In contextul schimbarilor climatice,…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a discutat sambata, telefonic, cu noul presedinte israelian Isaac Herzog despre procesul de pace din Orientul Mijlociu, a informat agentia de presa oficiala iordaniana Petra, transmite AFP. Isaac Herzog a fost investit saptamana aceasta in functia de…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- ”Astazi am avut o intrevedere cu presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin. In cadrul discutiilor, am evidentiat caracterul special al relatiei bilaterale romano-israeliene, precum si nivelul foarte bun al cooperarii in domenii sectoriale de interes comun, precum aparare, economie si turism. In aceeasi…