Importanța iluminatului în centrele medicale Centrele medicale - spitale, clinici sau cabinete individuale - au intotdeauna nevoie de lumina, indiferent de momentul zilei. Iluminatul trebuie sa fie eficient și bine configurat in funcție de structura spațiului, pentru ca este esențial pentru crearea Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kineto Help este o clinica medicala de top, unde o echipa de specialiști iți sta mereu la dispoziție pentru a te invața Importanța kinetoterapiei și a te ajuta sa-ți menții organismul sanatos. Serviciile medicale oferite aici sunt premium, iar aparatura de care dispune aceasta clinica respecta cele…

- Modul in care vor functiona centrele de permanenta va fi schimbat major in urma unui proiect de act normativ pregatit de Ministerul Sanatatii. Conform proiectului, finantarea centrelor va fi extinsa catre consiliile locale, atat medicii cat si asistentii medicali vor trebui sa faca obligatoriu cursuri…

- Centrele perinatale din noua spitale raionale au fost echipate cu dispozitive medicale moderne pentru acordarea asistenței medicale calitative nou-nascuților. Echipamentele in valoare de 250 590 de dolari au fost donate de Statul Israel, anunța Ministerul Sanatații. In total, au fost oferite opt incubatoare,…

- Centrele perinatale din noua spitale raionale au fost echipate cu dispozitive medicale moderne pentru acordarea asistenței medicale calitative nou-nascuților. Echipamentele in valoare de 250 590 de dolari au fost donate de Statul Israel.

- In ultimele zile, beneficiarii centrelor noastre sociale au realizat o serie de activitați prin care au marcat importanța zilei de 24 Ianuarie pentru poporul roman. Acest eveniment este un moment definitoriu in formarea statului roman,iar din dorința de a pune in valoare importanța acestui moment mareț…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Romania va primi de la Coreea de Sud o donatie de echipamente medicale si IT in valoare de aproximativ opt milioane de dolari. „Sunt echipamente pentru INSP si centrele regionale de sanatate publica. (…) Au fost la Iasi, in centrele regionale…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, luni, ca Romania va primi de la Coreea de Sud o donatie de echipamente medicale si IT in valoare de aproximativ opt milioane de dolari. ‘Sunt echipamente pentru INSP si centrele regionale de sanatate publica. (…) Au fost la Iasi, in centrele regionale…

- Centrele medicale au inca o concurența serioasa pe piața de servicii de profil. Cu o investiție ce ar putea sa ii faca invidioși chiar și pe cei mai mari jucatori de pe piața medicala din Romania, Centrul Medical SOFIMAR, situat in centrul Bucureștiului, pe Strada Justinian, nr. 3, și-a marcat prezența…