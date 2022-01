Importanța folosirii cauciucurilor de iarnă în sezonul rece Iarna este un sezon inșelator din multe puncte de vedere, dar mai ales din punctul de vedere al siguranței rutiere. Vremea schimbatoare și temperaturile sub 0 grade Celsius sunt destul de periculoase in ceea ce privește condiția drumului, mai ales in zonele nefrecventate din afara orașului. Sunt, așadar, șanse mari sa se formeze polei, iar drumul sa devina alunecos, situație in care cauciucurile de vara cu siguranța nu ar putea sa faca fața unei astfel de situații. De aceea, au fost create cauciucurile de iarna, care au o rezistența crescuta in aceste condiții și care pot sa previna cu succes… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

