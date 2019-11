Importanța colectării separate a deșeurilor Particularitatea acestei campanii consta in interacțiunea directa cu ieșenii la domiciliul acestora. Campania se desfașoara sub sloganul „Pune deșeurile la locul lor!” și are ca obiectiv responsabilizarea populației și creșterea gradului de implicare in activitatea de colectare separata a deșeurilor. Lansarea campaniei va avea loc vineri, 15 noiembrie, la Primaria Municipiului Iași, va debuta in zona centrala și va continua in toate cartierele din municipiul Iași. Pe parcursul urmatoarelor saptamani, 150 de specialiști din cadrul Salubris SA, impreuna cu 150 de voluntari se vor deplasa din… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

