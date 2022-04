Important: Statistici ale INS privind populaţia României Anul trecut, populatia activa a Romaniei era de peste 8,2 milioane de persoane. Dintre acestea, aproximativ 7,7 milioane aveau loc de munca. Acestea sunt datele publicate astazi de INS. INS face si o analiza a modului in care muncesc romanii. In anul 2021, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca, adica intre 15 si 64 de ani, a fost de 61,9% arata datele INS. Cifrele sunt in crestere fata de anul anterior cu 1,7%. In privinta somerilor la nivel national se inregistrau aproximativ 460.000. In randul absolventilor invatamantului superior La fel ca in anii anteriori, rata de ocupare a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

