IMPORTANT! Situația scenariilor școlare în Mureș Inspectoratul Școlar Județean Mureș a transmis miercuri, 30 septembrie, prin intermediul unui buletin informativ, faptul ca Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice in fiecare județ. La nivelul județului Mureș, la data curenta... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ. Prin urmare, in 17 septembrie, in conformitate cu datele transmise de unitațile…

- 300 de școli din țara fac ore exclusiv online, conform scenariului al treilea (roșu), a anunțat joi Ministerul Educatiei si Cercetarii. In scenariul galben (mixt) invața copiii de la 4.375 de școli, in vreme ce 12.981 de unitati sunt deschise pentri toți elevii (scenariul verde).

- In urma propunerilor inaintate de catre consiliile de administrație ale unitaților de invațamant, comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgența (CJSU/CMBSU) au emis hotararile privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant, valabil pentru inceputul de…

- Ministerul Educației și Cercetarii a facut publice scenariile aprobate la nivel național pentru inceperea noului an școlar. Conform cifrelor, in aproape 250 de unitați de invațamant din toata țara Astfel, in 238 de unitați de invațamant va fi aplicat scenariul 3, cu activitați exclusiv online, iar in…

- Ministerul Educației și Cercetarii (prin Unitatea de Cercetare in Educație din Cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare in Educație și MKOR Consulting – agenție de cercetare de piața – au lansat studiul „Back to School Post-Covid”, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Educației.…

- Luminița Barcari, azi la Romania - stare de alerta Probleme la zi. Foto: RRA. Azi la RRA, de la 13.20, ROMANIA – STARE DE ALERTA. Producator Elena Maria Trandafir. Realizator Mihaela Stefan * STIRI * Meteo * Sport (14.00) * 13:20 Situatia de ultima…

- Depolitizarea invațamantului romanesc ramane in continuare un mare minus in dreptul partidelor care pana acum s-au aflat la putere. Unul din proiectele principale ale USR a fost și ramane scoaterea sistemului educațional din sfera intereselor de partid, interese care paraziteaza școala romaneasca. Un…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat, duminica, intr-un comunicat de presa, ca rata de promovare in prima sesiune a Bacalaureatului, dupa soluționarea contestațiilor din etapa speciala, este de 64,5%. Potrivit comunicatului, 95.470 de candidați au promovat prima sesiune a examenului de…