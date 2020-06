Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat modificari la actul normativ care reglemeneaza accesul pe plaja, stabilindu-se ca persoanele care doresc sa stea la plaja fara sezlonguri, la malul marii, trebuie sa respecte aceleasi reguli ca si persoanele care fac plaja in zona amenajata.

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern de joi a fost modificata Hotararea de Guvern 394 2020, pentru a permite accesul pe plaja si in cazul persoanelor care nu folosesc sezlonguri, potrivit AGERPRES.Acest acces pe plaja a fost reglementat prin Hotararea…

- Ziarul Unirea Romania trece la STAREA DE ALERTA MAXIMA. Anunțul premierului Orban Ludovic Orban a anunțat ca Executivul a adoptat Hotararea de Guvern pe Starea de Alerta, punctand ca de acum se trece de la „stare de alerta la stare de alerta maxima. „Pentru ca lucrurile sa fie clare, sa nu avem foarte…

- Irakul are un nou Guvern - dupa cinci luni de putere vacanta -, care mosteneste o economie ingenunchiata, relatii diplomatice la cel mai scazut nivel si amenintarea unor noi manifestatii din cauza austeritatii, de-acum inevitabile, relateaza AFP, potrivit news.ro.Mustafa al-Kadhimi, in varsta…

- Ziarul Unirea 29 aprilie: Ziua Veteranilor de Razboi, o zi la fel de importanta ca Ziua Naționala In fiecare an, la 29 aprilie, este sarbatorita Ziua veteranilor de razboi, in semn de recunoastere a meritelor acestora pentru apararea independentei, suveranitatii, integritatii teritoriale si a intereselor…

- Locuitorii din Galați vor fi obligați de luni sa poarte masca de protecție, ori sa-și acopere nasul și gura cu ceva atunci cand intra in magazine, piețe, instituții publice, farmacii ori alte locuri unde sunt și alte persoane de la care ar putea contracta virusul ori carora l-ar putea transmite in situația…