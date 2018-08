Stiri pe aceeasi tema

- ADMITERE MEDICINA 2018. Emoții pentru viitorii studenți la medicina. În Capitala, aproximativ 3.000 de candidați se bat pentru cele 1.402 locuri scoase la concurs de Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila".

- Inscrierile candidatilor la facultatile si specializarile de master din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia au inceput de marti, 10 iulie si vor continua pana in 23 iulie. Sunt disponibile 690 de locuri finantate de la buget, pentru studii universitare de licenta, 1012 cu taxa si…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs aproximativ 5.000 de locuri la cele zece facultați ale sale. Peste 2.200 de locuri sint finanțate de la bugetul de stat. Rectorul interimar Mihai Dimian a spus ca sesiunea de admitere care va incepe luni, 9 iulie, va fi organizata exclusiv…

- În curând va fi dat startul admiterii în instituțiile de învațamânt superior. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi anunța 17 locuri disponibile, dintre care 12 sunt cu bursa și 5 fara bursa la 4 facultați pentru românii…

- In urma evaluarii proiectelor culturale inaintate spre finantare Administratiei Fondului Cultural National, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebes, a obtinut doua finantari nerambursabile pentru proiectele depuse pe linia de finantare „Patrimoniu Cultural Material”.…

- Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se pregatește pentru admiterea din acest an. Sesiunea din vara se va desfașura in perioada 10 iunie-24 august, iar cea din toamna in perioada 10-28 septembrie. Pentru anul universitar 2018-2019, viitorii studenți la licența au la dispoziție un numar de…

- Anul 2018 atrage la Alba Iulia tot felul de evenimente, activitați culturale, manifestari, majoritatea finanțate din bani publici. Promovate cu surle și trambițe pe paginile de socializare, evenimentele ajung sa stranga 30-40 de persoane participante. Asta s-a intamplat și in weekend la Festivalul Filmului…

- Cum ar fi sa poti face economii in timp ce faci cumparaturi online? Raspunsul il ofera cativa tineri pasionati de IT din Alba Iulia, care au infiintat un sturtup, au dezvoltat o platforma si au incheiat parteneriate cu peste 270 de magazine online din Romania.