Important pentru șoferii implicați în accidente - reguli noi CHIȘINAU 10 ian - Sputnik. Comisia Naționala a Pieței Financiare (CNPF) propune ca sa fie majorat cuatumul maximum de despagubire, acordat deținatorilor poliței de asigurare RCA in cazul aplicarii procedurii de constatare amiabila a accidentului rutier. Astfel, acesta ar putea fi de 15 mii de lei și nu 10 mii, așa cum este in prezent. © Sputnik / Mihai CarausAccident grav la Cantemir: A fost necesara descarcerarea șoferului Intr-un proiect CNPF mai propune ca in cazul in care mașina se afla in proprietatea sau utilizarea unei persoane asigurate in strainatate, cuantumul maxim de despagubire… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 dec – Sputnik. Nici un cetațean strain nu va mai putea intra pe teritoriul statului Israel incepand cu 23 decembrie. Ambasada Republicii Moldova in Israel informeaza ca interdicția cetațenilor straini este valabila pe o perioada de 10 zile, dar cu posibilitatea de extindere. Aceasta…

- CHIȘINAU, 30 nov - Sputnik. Astazi va fi convocata ședința Guvernului in cadrul careia va fi examinat Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2021, dar și cele trei proiecte ale bugetelor anuale. Precizarea a fost facuta de premierul Ion Chicu dupa ședința de lucru cu Igor Dodon și Zinaida Greceanii. …

- CHIȘINAU 26 nov - Sputnik. In acest an, pomul de Craciun este instalat in parcul Catedralei. Muncitorii deja l-au asamblat, iar acum urmeaza sa fie decorat. Primaria anunța ca in data de intai decembrie, bradul va fi inaugurat. © Sputnik / Илья ТиминFoto: Cat costa sa-ți decorezi casa pentru…

- CHIȘINAU, 25 nov – Sputnik. Ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Ion Perju, dar și președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chițan, sunt așteptați vineri in Parlament. © Sputnik / Mihai CarausMesajul lui Ion Perju pentru agricultori, la sfarșit de toamna…

- CHIȘINAU, 20 nov - Sputnik. Parlamentul a votat astazi, in a doua lectura, definitiva, proiectul de lege cu privire la fondurile de pensii facultative, aprobat in prima lectura in luna iulie. © REUTERS / YURI GRIPASParlamentul a aprobat un proiect de lege cerut de FMI Acest proiect de lege…

- CHIȘINAU, 15 nov – Sputnik. Programul de activitate al unor secții de votare din Germania ar putea fi prelungit cu doua ore, anunța Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main. © Photo : Vadim BuruianȘi in Londra și Montreuil s-au epuizat buletinele de vot Astfel, moldovenii…

- CHIȘINAU, 21 oct – Sputnik. Din numarul total de 1 240 de instituții de invațamant primar, gimnazial și liceal, in 1 227 de instituții procesul educațional se desfașoara fizic cu aplicarea diverselor forme de organizare a studiilor. In continuare, 13 instituții și 305 clase se afla in carantina.…

- PodcasturiImportant pentru șoferi –Ce se va intampla cu prețul la „Carte Verde” Directorul BNAA, Alina Osoianu spune ca la ora actuala companiile nu pot micșora termenul de 15 zile la procurarea unei asigurari de raspundere civila in baza certificatelor internationale ”Carte Verde”, implicit micșora…