Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat joi mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, stabilit in sedinta de politica monetara din ianuarie, informeaza banca centrala.

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de joi, a hotarat menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, anunța instituția, care apreciaza ca inflația a ajuns la un platou și ar urma sa ajunga la o cifra in trimestrul 3.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, de la 6,75% pe an, anterior, incepand cu data de 11 ianuarie 2023, i

- Ratele vor fi din nou majorate: Banca centrala a majorat, pana la 7%, dobanda cheie Ratele vor fi din nou majorate: Banca centrala a majorat, pana la 7%, dobanda cheie In cursul zilei de marți, 10 ianuarie, Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei a hotarat majorarea ratei dobanzii…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, marți, rata dobanzii de politica monetara, de la 6,75% la 7%. Este prima creștere din anul 2023, dupa ce in anul anterior aceasta a crescut de la 2% in luna ianuarie, la 6,75% in luna noiembrie. Decizia a fost luata marți in Consiliul de Administratie al BNR. Creșterea…

- BNR a majorat rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința din 10 ianuarie, a hotarat urmatoarele majorarea ratei dobanzii de politica monetara…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, de la 6,75% pe an, anterior, incepand cu data de 11 ianuarie 2023, informeaza banca centrala.

- Indicatorul a depașit pragul de 5%, iar ratele vor crește cu cateva sute de lei. De exemplu, pentru un credit de 250 de mii de lei, luat pe 30 de ani, platim acum cu 300 de lei mai mult. Aproape jumatate de milion de romani sunt afectați de aceasta majorare. „Va informam ca din februarie rata creditului…