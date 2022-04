Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Clienții casnici de energie electrica ce au un consum mai mare decat cel pana la care se platesc prețurile plafonate pot avea parte de o surpriza de proporții: prețul platit de ei are toate șansele sa varieze de la o luna la alta, timp de un an de zile de acum incolo. […] Articolul…

- Pretul final facturat de catre furnizorii de energie electrica va fi de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar este mai mic sau egal cu 100 kWh și de maximum 0,8 lei/kWh, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar este […] Articolul…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Guvernul va adopta saptamana aceasta un set de solutii care includ plafonari si compensari ale preturilor la energie electrica si gaze naturale pentru un an, incepand cu 1 aprilie, a anuntat, luni, prim-ministrul Nicolae Ciuca. „Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, pachetul…

- Distribuție Oltenia pune la dispoziția furnizorilor de energie electrica o platforma online pentru acces permanent la istoricul de consum al clienților. Soluția tehnica ajuta furnizorii sa consulte oricand istoricul de consum al clienților lor, avand acces la cantitațile lunare reale de consum rezultate…

- Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie In cursul serii de marți, 25 ianuarie, Guvernul a adoptat ordonanța…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Guvernul a adoptat miercuri un act normativ prin care va interzice, temporar, debranșarea de la rețelele de energie și gaze, potrivit anunțului facut de ministrul Energiei, Virgil Popescu. Ministrul apeleaza la “buna credința” a clienților ca iși vor plati facturile și ca nu…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Agenția Naționala de Administrare Fiscala a publicat, in seara zilei de 17 ianuarie, ordinul referitor la modul in care se va colecta impozitul de 80% aplicat pe veniturile suplimentare ale producatorilor de energie electrica, alții decit cei care folosesc surse fosile. Suprataxa…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) In aceste zile, opinia publica este inflamata de prețurile mari la energie electrica platite de populație. Prețurile din ofertele furnizorilor catre consumatorii non-casnici sunt insa mult mai mari O scurta trecere in revista a ofertelor de furnizare de energie electrica de…