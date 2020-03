Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Vamal și Poliția de Frontiera informeaza ca, in legatura cu efectuarea unor lucrari de reparație a porțiunii de drum care leaga Republica Moldova și Ucraina prin punctul de trecere rutier ”Otaci-Moghiliov-Podolsk” , traversarea frontierei pentru autocamioane de mare

- Aproximativ 70 de milioane de cetateni au trecut in anul 2019 prin punctele de control de trecere a frontierei, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera in Raportul de activitate pe anul trecut.

- Aproximativ 70 de milioane de cetateni au trecut in anul 2019 prin punctele de control de trecere a frontierei, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera in Raportul de activitate pe anul trecut. "Valorile de trafic inregistrate in punctele de control de trecere a frontierei au fost…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut peste 155.700 persoane, cetațeni romani și straini, dintre care aproximativ 75.300 pe sensul de intrare si 80.400 pe cel de iesire din tara.Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore prin punctele de trecere…

- Politia de Frontiera a transmis ca traficul de persoane a fost dublu, in ultimele 24 de persoane, fata de o zi normala din timpul anului, prin punctele de trecere a frontierei trecand aproximativ 314.000 persoane si aproximativ 78.000 mijloace de transport, potrivit NEWS.ro.”Apropierea Sarbatorilor…

- Aproximativ 225.000 de persoane, cetateni romani si straini, au tranzitat punctele de trecere a frontierei in ultimele 24 de ore, peste 134.000 dintre acestea pe sensul de intrare in tara. Cel mai tranzitat punct a fost Nadlac II Autostrada, pe unde au trecut circa 46.000 de persoane.In ultimele…

- Aproximativ 225.000 de persoane, cetațeni romani și straini, au trecut in ultimele 24 de ore prin punctele de trecere ale frontierei. Dintre aceștia, peste 130.000 de oameni au intrat in țara. Potrivit Poliției de Frontiera, in ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut aproximativ…

- Peste 4.200 de politisti de frontiera desfasoara, in perioada sarbatorilor de iarna, activitati de supraveghere si control la frontiera de stat, fiind suplimentat personalul si fiind folosite punctele de trecere la capacitatea maxima. Din experienta anilor trecuti, se estimeaza ca punctele de frontiera…