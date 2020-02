Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile echitabile de munca sunt centrul unei economii de piata functionale. Cetatenii se asteapta ca Uniunea Europeana sa le ofere niveluri ridicate de bunastare, in timp ce economia se indreapta catre modele de crestere mai ecologice si mai digitalizate. Veniturile adecvate sunt esentiale…

- Cum a devenit un sat cu cateva zeci de locuitori din Bavaria centrul geografic al UE și de ce sunt ingrijorați localnicii Pe un camp din Gadheim, un mic sat din landul german Bavaria, trei drapele, o stanca si o masa de picnic marcheaza punctul care va deveni, dupa Brexit, noul centru geografic al Uniunii…

- Romania a atras pana in prezent 11,04 miliarde de euro bani europeni in actuala perioada de programare (2014-2020), prin Politica de Coeziune si Politica Agricola Comuna, carora li se adauga alte 7,92 miliarde de euro ce reprezinta plati directe catre fermieri, a declarat secretarul de stat in Ministerul…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca isi doreste un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv in functie de interesul politic imediat" si care sa puna, in centrul sau, romanii si Romania, "dincolo de interesele partinice".…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Administratia Prezidentiala, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum si la reuniunea Consiliului European - articolul 50, care va avea loc in contextul rezultatelor alegerilor anticipate din Marea Britanie.In…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, înaintea participarii la summitul PPE de la Zagreb (Croația), ca, daca va obține al doilea mandat de șef al statului, România va avea și președinte și premier din PPE, iar influenta tarii noastre în cadrul acestei familii politice…

- Orasul Cugir din judetul Alba tinde sa devina tot mai eco-eficient, utilizand din plin resursele nerambursabile oferite de Uniunea Europeana. Printr-un nou contract de finantare, in valoare totala de peste 16,4 milioane lei, se vor moderniza peste 28,3 km de retea de iluminat stradala in aceasta urbe…

- Republica Macedonia de Nord nu are nicio optiune in afara de aderarea la UE si eu cred ca nici intreaga regiune nu are alta varianta decat aderarea la Uniune'', a spus Zoran Zaev.La finalul lunii mai, Comisia Europeana a recomandat lansarea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia…