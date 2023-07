Stiri pe aceeasi tema

- Membrii elitei politice ruse au recurs la consumul de alcool pentru a face fața presiunilor tot mai mari cauzate de razboiul din Ucraina, relateaza presa independenta rusa, citand surse anonime apropiate Kremlinului, parlamentului de la Moscova și administrațiilor regionale, potrivit The Moscow Times.Abuzul…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a felicitat, joi, pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cu ocazia implinirii varstei de 70 de ani si a reamintit de vizita acestuia la Moscova, din martie 2023, care a dat „un impuls puternic” cooperarii intre cele doua țari, informeaza agenția rusa de presa TASS.„Iți…

- 110 milioane de persoane din intreaga lume au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, a dezvaluit miercuri ONU, care a descris acest numar record drept o "acuzatie" la adresa starii lumii, relateaza AFP, conform news.ro.Recentele lupte din Sudan au agravat si mai mult o situatie devenita deja…

- Comitetul de Investigații a Rusiei a deschis o ancheta penala și l-a pus pe lista persoanelor cautate pe senatorul american Lindsey Graham pentru afirmațiile acestuia de vineri din timpul intrevederii la Kiev cu Volodimir Zelenski in care precizeaza ca „rușii mor” și ca sprijinul SUA reprezinta „cei…

- Dmitri Menvedev este unul dintre cei mai agresivi propagandiști ai Kremlinului, el ocupand in trecut și funcția de președinte al Rusiei. Pe tot parcursul razboiului, politicianul a susținut regimul lui Vladimir Putin, aruncand sageți otravite catre orice țara care susține Ucraina. In urma cu puțin timp,…

- Un val de atacuri ale forțelor ruse au vizat in timpul nopții de joi spre vineri mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev. Cel puțin 23 persoane au fost ucise doar in orașul Uman, unde un bloc a fost lovit de o racheta. Printre victime se afla și patru copii. In total, cel puțin 25 de oameni…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat, joi, Rusia de amestec in afacerile interne ale tarii sale, ea dand ca exemplu apropiatele alegeri din regiunea Gagauzia, unde potrivit președintei moldovene, multi dintre candidati sunt agenti rusi, transmite Reuters. In urma cu cateva zile, autoritatile…

