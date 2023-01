Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile nu au in vedere suspendarea cursurilor școlare, acestea urmand sa se redeschida de luni, 9 ianuarie, in condiții normale, a informat joi Ministerul Educatiei. „Școlile se vor redeschide in conditii normale si nu avem in vedere suspendarea cursurilor, trecerea in regim online sau in sistem…

- Administrația locala de la Barbulețu face un anunț important pentru cetațeni, la primarie se pot depune cereri pentru racordarea la rețeaua de apa.Edilul Marian Alexe spune ca cererile se depun incepand cu data de 5 decembrie ” ANUNȚ, INCEPAND CU DATA DE 05.12.2022,LA SEDIUL PRIMARIEI BARBULEȚU SE…

- IMPORTANT, InfoCons introduce in sectiunea SOS numerele pentru urgente care pot fi apelate in cazul unei situatii de criza, protecția consumatorilor ramane o prioritate zero. Astfel, in cazul unei probleme cu produsele si serviciile achizitionate se contacteaza Protectia Consumatorilor, iar in cazul…

- Ministerul Educației, prin Casa Corpului Didactic Mureș, in calitate de Partener 13, a organizat, in perioada 14-16 decembrie 2022, Atelierele de lucru PROF III și PROF IV, pentru județele Mureș, Covasna, Harghita și Sibiu, in cadrul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF, POCU/904/6/25/Operațiune…

- Peste un miliard de euro va acorda Ministerul Educației, bani ce provin din PNRR. Pentru a beneficia de aceste sume, unitațile preuniversitare pot depune proiecte incepand de luni, 19 decembrie și pana in 19 martie anul viitor. Banii vor putea sa fie obținuți pentru digitalizarea mediilor de invațare…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect legislativ ce vizeaza acordarea burselor de studiu si a celor de ajutor social elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si celor din invatamantul particular autorizat/acreditat, relateaza Agerpres.