Important: Ce trebuie să facem după perioada de post? Sfatul nutriționistului Suntem in plin post al Craciunului și majoritatea dintre noi abia așteptam venirea sarbatorilor pentru a ne bucura de preparatele specifice acestei perioade. Nutriționiștii trag insa un semnal de alarma și vin cu sfaturi utile pentru perioada de dupa finalizarea postului. Nutritionistul Adina Rusu spune ca ar fi indicat ca si dupa finalizarea perioadei de post sa mentinem o alimentatie cat mai echilibrata Scopul principal al postului religios este, fara indoiala, unul spiritual, dar aceasta perioada cu importante modificari alimentare poate aduce si beneficii semnificative sanatatii umane. Studiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

