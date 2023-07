IMPORTANT! Campanie de donare de sânge, pe 25 iulie, la Mărășești IMPORTANT! DONEAZA ȘI SALVEAZA! CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA deruleaza campanie de donare de sange in orașul Marașești, in data de 25 iulie 2023, intre orele 08 – 12, la sala de ședințe a instituției. DE CE ESTE BINE SA DONAM SANGE ? – O singura donare poate salva 3 vieți – Procedura de donare este simpla, […] Articolul IMPORTANT! Campanie de donare de sange, pe 25 iulie, la Marașești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

