Împodobeste, Jane, bradul! | PAMFLET Dom’le, la Husi a ajuns criza economica, daca e sa judecam dupa bradul pe care primarul orasului dintre vii l-a pus in mijlocul orasului. Ori l-o fi castigat la carti, ori cel care l-a adus a baut banii si a luat si el ce i s-a dat, fiindca altfel nu intelegem cum sa inalti in Articolul Impodobeste, Jane, bradul! | PAMFLET apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

- Sah CONCURS… Clubul de Sah „Gambit” Husi, in parteneriat cu Clubul de Sah Sfinxul Iasi, a organizat turneul de sah online Cupa „Mos Nicolae”, competitie care a avut loc pe platforma chess.com. La acest concurs au participat 40 de copii din cadrul celor doua cluburi. Cupa „Mos Nicolae” la sah online…

- VOT… In urma cu puțin timp, la secția de votare din incinta Școlii “Sfanta Ecaterina” din municipiul Huși a votat Ministrul Sanatații, Nelu Tataru. La ieșirea de la urne, Doctorul Tataru a fost așteptat de jurnaliști. Ministrul Sanatații a facut o scurta declarație de presa. “Am votat pentru o Romanie…

- ECHIPAMENTE IT… Consiliul Judetean Vaslui intentioneaza sa depuna un proiect in cadrul programului „Imbunatatirea continutului digital si infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura„. Scopul il reprezinta dotarea cu echipamente electronice a unitatilor…

- ASIGURARI FERME… Ministrul Sanatatii a anuntat ca, incepand de joi, vor fi distribuite in toata tara, deci si in judetul Vaslui, testele rapide pentru depistarea COVID-19 in unitatile de primiri urgente ale spitalelor. DSP Vaslui a confirmat ca se asteapta ca in cursul acestei saptamani, sa fie livrate…

- INTREBARE… Primarul Ioan Ciupilan si Consiliul Local au fost validati, iar urmatorul pas este alegerea viceprimarului municipiului Husi, o functie foarte importanta si ravnita de aporoape toti consilierii. Primarul Ioan Ciupilan clarifica situatia in privinta partidului care poate emite pretentii in…

- ILEGAL… Fostul primar al orașului Negrești, Vasile Voicu, a pațit necazul zilele trecute, cand polițiștii de la Serviciul Rutier l-au depistat beat turta la volan. Numai norocul a facut ca pana ce a fost oprit de echipajul de Poliție, Vasile Voicu sa nu comita vreun accident, avand in vedere ca, dupa…

- Uzatu nu a avut un weekend atat de linistit in Delta. In loc de biban a pescuit Covid, iar Ciolanu, seful sau de la Bucuresti, era si cat pe ce sa-l bage in izolare. Noroc ca i-a iesit testul negativ. Partea buna e ca a reusit sa-i mai gaseasca un loc lui Gabi la Senat Articolul In Delta, Uzatu a tras…

- IMPREUNA… Un politist de frontiera din Husi, in varsta de 43 de ani, Mihai Chetran, a ajuns de curand in stare critica la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi. Faptul ca acesta a avut nevoie urgenta de sange, avand o grupa rara – A2, Rh negativ, a dovedit inca o data cat de mult conteaza solidaritatea…