Implicațiile efectului de "shutdown" în economie Statele din intreaga lume se confrunta cu o contracție semnificativa a activitații economice, care s-ar putea prelungi pana la finalul primului semestru al anului, dupa estimarile analiștilor economici. Așa numitul efect de tip "shutdown", și anume sistarea parțiala sau totala a activitaților economice pentru a preveni raspandirea COVID-19, are consecințe pe termen scurt și lung atat la nivel micro, cat și macroeconomic, scoțand la iveala multe ineficiențe. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de lucru aflat sub coordonarea Cancelariei prim-ministrului va analiza marți un nou pachet de masuri care sa ajute domeniile economice afectate de pandemia de coronavirus, a anunțat Ionel Danca, șeful cancelariei, la Digi24. Acest nou pachet are în vedere în special persoanele fizice…

- Peste 300.000 de firme din Romania vor fi afectate de al doilea val al coronacrizei economice, multe dintre ele incepand saptamana cu deciziile de trimitere in șomaj tehnic pentru angajați și, din pacate, cu disponibilizarea unor angajați, arata o analiza Frames. Multe dintre companiile direct afectate…

- Vineri seara, Ursula von der Layen a anuntat noi masuri pentru sustinerea statelor membre, in lupta cu pandemia. "Izolarea sau inchiderea granitelor sunt necesare pentru a impiedica raspandirea virusului. Dar, in acelasi timp, aceste masuri ne incetinesc economia. Si inca de saptamana trecuta am spus…

- Ludovic Orban a afirmat miercuri ca Guvernul va trebui sa "injecteze bani in economie”, sa creasca alocarile financiare pentru a sustine un program amplu de investitii si sa ia masuri care sa permita dezvoltarea companiilor pentru a raspunde cererilor de pe piata actuala."Sunt efecte negative in…

- Ludovic Orban a vorbit inaintea sedintei de Guvern despre masurile economice pe care Executivul le adopta in perioada epidemiei de coronavirus. "Adoptam un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim cu mare atenție evoluția economiilor de la…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul sedintei de guvern, masurile economice care vor fi luate pentru a limita impactul provocat de noul coronavirus.Este vorba despre:Masuri de a sustine financiar, de la buget, efortul de plata a somajului tehnicMasuri pentru asigurarea capitalului de lucru,…

- Comisia Europeana ar putea suspenda regulile fiscale pentru statele membre ale UE in cazuri unei scaderi severe a activitatii economice provocate de epidemia de coronavirus (COVID-19), a afirmat vineri vicepresedintele CE, Valdis Dombrovskis, transmit DPA si Reuters.Citește și: Traian Basescu…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, miercuri, Grupului de lucru interinstitutional "sa analizeze si sa evalueze realist" implicatiile economice ale COVID-19 la nivel macroeconomic si sectorial. "Solicit acestui Grup de lucru sa analizeze si sa evalueze realist toate implicatiile economice…