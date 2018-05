Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul regional din Catalonia a cerut, vineri, ca un judecator al Curtii Supreme de la Madrid sa fie pus sub acuzare pentru ca refuza eliberarea din inchisoare a unui politician separatist catalan, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a cerut, vineri, magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri privind implicarea SRI in dosarul "Gala Bute", instanta aproband

- Ultimul termen din dosarul „Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii si Turismului, Elena Udrea, a primit o condamnare la 6 ani cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu in prima instanta, a fost stabilit pe 9 mai 2018. Asa au decis magistratii Curtii Supreme vineri, la o sedinta…

- Magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin tehnic procurorilor in ancheta din dosarul ”Gala Bute”.Judecatorii au admis in acest sens o cerere facuta de avocatul fostului presedinte al Federației Romane…

- Dosarul 'Gala Bute', in care fostul ministru al Dezvoltarii are o condamnare la 6 ani cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu a ajuns la ultimul termen. Judecatorii de la Curtea Suprema ii vor audia astazi pe martorii Rudel Obreja, Tudor Breazu si omul de afaceri Adrian Gardean, ultimul…

- Curtea Suprema a respins astazi cererea depusa de Elena Udrea, prin avocatii sai, de recuzare a magistratului Ionut Matei, cel care a devenit membru al completului de judecata pentru dosarul Gala Bute la finele lunii ianuarie. Urmatorul termen in acest dosar va fi in 28 martie.