- Armata rusa repeta, in campania din estul Ucrainei, aceleași greșeli pe care le-a facut in incercarea de a cuceri Kievul și care au facut-o sa se retraga, spun inalti oficiali americani citați de New York Times.

- Armata rusa face aceleasi greseli in campania sa de cucerire a unei portiuni din estul Ucrainei care a fortat-o sa renunte la incercarea de a cuceri intreaga tara, spun inalti oficiali americani.

- Armata rusa se retrage din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, asupra caruia si-a intensificat bombardamentele in ultimele zile, relateaza vineri cotidianul american The New York Times, preluat de EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- UPDATE 1 Armata rusa se retrage din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, asupra caruia si-a intensificat bombardamentele in ultimele zile, relateaza vineri cotidianul american The New York Times, preluat de EFE. Ziarul, care citeaza surse oficiale ucrainene si ale aliatilor occidentali, da asigurari…

- Luptele grele continua miercuri la periferia Kievului, anunța corespondenții CNN din capitala Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Joi au loc doua intalniri extrem de importante in economia razboiului din Ucraina: Summitul extraordinar al NATO și reuniunea Consiliului European de la Bruxelles,la care va participa și președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, care a ajuns in Europa inca de miercuri. Volodimir Zelenski…

- Un centru comercial situat in nord-vestul Kievului a fost scena unui bombardament rusesc intens, care a ucis cel puțin opt persoane, in noaptea de duminica spre luni. Pompierii și militarii continua luni cautarea de noi posibile victime. Acest atac a venit in momentul in care forțele ruse continua sa…

- Armata ucraineana a anunțat ca forțele Rusiei pregatesc un asalt decisiv asupra capitalei Ucrainei, Kiev. O a treia runda de negocieri este așteptata luni, dar fara prea mari șanse de incetare a focului. Statul Major al armatei ucrainene a anuntat, luni, 7 martie, ca trupele ruse se pregatesc sa ia…