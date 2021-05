Implementarea tehnologiei 5G, furnizarea de servicii integrate si dezvoltarea biroului virtual se afla printre tendintele anului 2021 in imobiliare la nivel global, arata studiul Deloitte Real Estate Predictions 2021, realizat pe baza informatiilor colectate din mai mult de zece tari din intreaga lume.



Conform studiului, care prezinta un set de 13 previziuni pentru piata de profil, digitalizarea nu mai poate fi evitata, iar investitorii in domeniul imobiliar sau managerii de fonduri, active, proprietati fie o implementeaza, fie risca sa fie marginalizati de piata.



In privinta…