Implantul CCM salvează și îmbunătățește viețile pacienților cu insuficiență cardiacă Clinicco este singurul spital din Europa de Est care efectueaza aceste implanturi 10 pacienți suferind de insuficiența cardiaca au primit implanturi de dispozitive de modulare a contractilitații cardiace (CCM) la Spitalul de cardiologie Clinicco Brașov. In ultimii doi ani, aceasta metoda unica și revoluționara este folosita in mod curent la Clinicco, iar concluziile trase in […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

