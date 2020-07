Stiri pe aceeasi tema

- bull; FC Viitorul evolueaza in turneul play out al Ligii 1, in care e liderul clasamentului In Liga 1, a fost stabilit programul etapei a saptea din play off si a noua din play out in care evolueaza si FC Viitorul, liderul clasamentului .Echipa de pe litoral va intalni pe teren propriu Academica Clinceni,…

- Compania JD Power a intocmit in SUA un nou clasament privind calitatea automobilelor. Anul acesta, 87.282 de posesori de mașini noi au raspuns celor 223 de intrebari pregatite de specialiștii companiei JD Power. Studiul s-a desfașurat in intervalul februarie - mai și au fost incluși doar clienții care…

- Ziarul Unirea FOTO: Nicolae Stanciu, campion in Cehia cu Slavia Praga! Ex-uniristul a cucerit al 4-lea titlu al carierei Nicolae Stanciu a devenit campion in Cehia, Slavia Praga aparandu-și titlul caștigat anul trecut. Este al 4-lea titlu de campion din cariera fotbalistului lansat de Unirea Alba Iulia,…

- Echipa Espanyol Barcelona a cedat sambata, pe teren propriu, cu 1-3, partida disputata in etapa a 30-a din La Liga, contra celor de la Levante, gruparea catalana ramanand pe ultima pozitie a clasamentului (20). Borja Mayoral a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 14, David Lopez a egalat in minutul…

- Valoarea de piața a celor mai mari 100 de companii listate la nivel global a scazut cu 15%, insemnand 3.900 mld. dolari, in primul trimestru al anului, ca urmare a pandemiei COVID-19, dupa un avans de 20% in perioada martie - decembrie 2019, potrivit clasamentului global realizat de PwC, potrivit…

- Formația timișoreana Melting Dice se afla pentru a doua saptamana consecutiv pe prima poziție a clasamentului Romtop, melodia lor numita „Uitat“ fiind lansata cu un videoclip la sfarșitul anului trecut. Clasamentul alcatuit de Radio Trib cuprinde exclusiv melodii autohtone, iar pe urmatoarele poziții…

- Bayern Munchen a facut un pas uriaș catre al 8-lea titlu in Bundesliga. Formația bavareza a invins-o cu 1-0 pe rivala Borussia Dortmund chiar pe terenul acesteia, dar fara spectatori, in meciul-vedeta al etapei a 28-a a competiției.

- Basistul formației timișorene Zebbra, Calin Cercel, implinește astazi 46 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Artistul si-a inceput cariera inca din perioada liceului, cand a activat intr-o formatie din care mai faceau parte la vremea aceea si Alin Achim, actualul basist al formatiei…