Implant dentar sau punte dentară. Soluția recomandată pentru înlocuirea dinților lipsă (P) Daca ai ajuns sau urmeaza sa mergi in cabinetul clinicii dentare pentru a inlocui un spațiu lipsa din cavitatea orala, cel mai probabil, vei avea de ales intre doua tipuri de tratament: implant dentar sau punte dentara. Care sunt diferențele dintre cele doua tratamente prin care se inlocuiesc cu succes spațiile ramase goale in urma … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

