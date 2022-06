Stiri pe aceeasi tema

- O echipa medicala americana a anuntat joi ca a grefat in premiera mondiala un implant de ureche umana realizata pe baza celulelor proprii ale pacientei operate si cu ajutorul unei imprimante 3D, o procedura care ar putea sa ajute persoanele afectate la nastere de o malformatie rara, informeaza AFP.

- Un schelet datand din anii 1980 a fost gasit intr-un butoi metalic partial ingropat, pe malul secat al unui lac artificial din apropiere de Las Vegas. Politia a avertizat ca ar putea urma si alte descoperiri macabre, informeaza marti AFP si Reuters, citate de Digi24 . Scheletul a fost descoperit duminica…

- Serialul „Servant of the People”/„Sluga poporului”, in care Volodimir Zelenski are rolul principal și care a fost difuzat pe Netflix in perioada 2017 - 2021, revine pe platforma de streaming in Statele Unite, transmite hollywoodreporter.com.Incepand cu data de 16 martie 2022, serialul poate fi vazut…

- Monica Gabor afișeaza o viața luxoasa, exclusivista in SUA insa are datorii colosale in Romania Dupa divorțul de Irinel Columbeanu, fostul model s-a mutat peste ocean lasand datorii de zeci de mii de euro neplatite, spune avocata ce a reprezentat-o in procesul de divorț. Conform avocatei Tripona Murgu,…

- Rusia anunta marti ca primit de la Statele Unite garantia ca sanctiunile care i-au fost impuse din cauza invaziei ruse a Ucrainei nu vor viza cooperarea Moscovei cu Teheranul, parand sa ridice astfel un obstacol din calea unei relansari a Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranan, relateaza…

- Seful programului spatial rus l-a amenintat pe cosmonatul american, care face parte din echipa International Space Station, ca nu-l mai aduce înapoi pe Pamânt dupa ce îsi încheie misiunea. Amenintarea poate fi urmarita într-un filmulet postat de publicatia ruseasca…

- Moscova a indemnat India sa-si mareasca investitiile in sectorul petrolului si gazelor din Rusia si este dornica sa extinda retelele de vanzari ale companiilor ruse in a treia mare economie din Asia, transmite Reuters. Economia Rusiei se confrunta cu cea mai profunda criza de la prabusirea Uniunii Sovietice…