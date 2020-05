Imperiul Otoman între sine și Occident In timp ce revoluția industriala cuprinsese vestul Europei, Imperiul Otoman se baza in continuare pe tehnologii medievale. Pe intinsul teritoriu al imperiului nu existau cai ferate, sau cel puțin nu existau cai ferate relevante pentru transporturi de lunga distanța. Liniile telegrafice erau puține, iar comunicarea slaba. Au existat cazuri in care infrangerile militare au fost aduse la cunoștința in capitala imperiului la cateva zile dupa consumarea acestora. Slaba comunicare și rețeaua de transporturi aproape inexistenta slabeau legaturile capitalei cu provinciile sale, indeosebi cu acele provincii… Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

Sursa articol: historia.ro

