Imperiul imobiliar al lui Donald Trump plăteşte preţul politicii sale otrăvite Retorica taioasa a fostului presedinte american Donald Trump si politica diviziva i-au permis acestuia sa preia practic controlul asupra Partidului Republican, iar sustinatorii sai sunt atât de devotati încât majoritatea cred afirmatia sa falsa ca a pierdut alegerile din 2020 din cauza fraudei electorale. Dar aceleasi tactici care au inspirat o loialitate politica acerba au subminat afacerile lui Trump, construite în jurul proiectelor imobiliare si a acordurilor care i-au permis sa câstige milioane prin licentierea numelui sau, relateaza Reuters citata de News.ro.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brandul de afaceri al lui Trump a fost candva sinonim cu bogatia si succesul, o imagine care acum se ciocneste puternic cu un brand politic care are radacini in furia bazei sale de alegatori, in mare parte rurale si muncitoresti. Presedintia sa este acum asociata in mintea multora cu finalul violent…

- Cercetatorii de la Universitatea din California Berkeley au descoperit ca un medicament folosit din anii 1950 pentru a combate alcoolismul poate ajuta la tratarea cazurilor de degenerare maculara – zona de pe retina care ajuta la formarea clara a imaginii. Netratata, aceasta afecțiune conduce adesea…

- Comportamentul SUA in afacerea submarinelor este "iritant si deceptionant", a declarat marti ministrul german al afacerilor externe Heiko Maas, pe marginea Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. "Pot intelege furia prietenilor nostri francezi (...) ceea ce s-a decis - si modul in care s-a…

- Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York, SUA, a informat Administrația Prezidențiala . Marți, șeful statului va susține…

- In luna august, președintele american Joe Biden a prezentat un plan prin care SUA doresc sa reduca emisiile gazelor cu efect de sera pe termen lung, una dintre propuneri fiind ca 50% din toate mașinile vandute dupa 2030 sa fie 100% electrice, proiect ce a primit sprijin din partea marilor producatori…

- Presedintele SUA Joe Biden va vizita sambata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc in urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia…

- Presedintele american Joe Biden si premierul britanic Boris Johnson au convenit marti, in cadrul unei convorbiri telefonice, sa participe saptamana viitoare la un summit virtual G7 privind Afganistanul, au anuntat Casa Alba si Downing Street, relateaza AFP. Cei doi lideri ''au convenit sa se…

- Autoritatile americane s-au angajat luni sa revizuiasca documentele din ancheta privind atacurile din 11 septembrie 2001 care ar putea fi declasificate, o cerere recurenta a unor familii, care ii reproseaza presedintelui american Joe Biden ca nu isi tine promisiunile de transparenta in acest caz,…