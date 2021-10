„Imperiul contraatacă”: Rusia amenință YouTube Rusia amenința sa blocheze in intregime YouTube pe teritoriul ei dupa suspendarea contului canalului RT in limba germana și a unui alt canal media apropiat, Der Fehlende Part. Acestea sunt acuzate ca au difuzat „informații false” legate de Covid-19. Moscova promite „toleranța zero pentru astfel de incalcari”. Jurnaliștii nu uita sa aminteasca, in context, de faptul ca giganții internetului au cedat in trecut pretențiilor Moscovei. Potrivit AFP, Berlinul a avertizat miercuri Rusia sa nu treaca la represalii impotriva presei germane, dupa ce YouTube a suspendat conturile canalului de limba rusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

