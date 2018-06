Stiri pe aceeasi tema

- Liderul WTA, Simona Halep, a invins-o pe germanca Angelique Kerber, scor 6-7, 6-3, 6-2, in sferturile de finala de la Roland Garros, calificandu-se in semifinalele turneului de tenis.Meciul a durat doua ore si 14 minute. In semifinalele turneului de tenis de la Roland Garros, romanca…

- Simona Halep a avut meci crucial cu Angelique Kerber, fostul lider mondial! Exilata pe terenul Suzanne Lenglen, a doua cea mai importanta arena a complexului, pentru ca pe scena cea mare - Philippe Chatrier - au jucat Garbine Muguruza si Maria Sarapova, Halep a avut o confruntare grea cu nemțoaica.Primul…

- Simona Halep a reușit sa se califice în semifinalele turneului de tenis de la Roland Garros dupa un meci extrem de digicil împotriva jucptoarei germane Angelique Kerber.Halep a reușit sa câștige partida în trei seturi, cu scorul 6(2)-7(6), 6-3, 6-2.În…

- Simona Halep o infrunta, la ora transmiterii stirii, pe Angelique Kerber in sferturile de finala de la Roland Garros. Liderul mondial a fost trimis sa joace pe Suzanne Lenglen, a doua cea mai importanta arena a complexului, in timp ce scena cea mare le apartine lui Garbine Muguruza si Maria Sarapova.

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, liderul mondial in clasamentul WTA o infrunta astazi in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros pe sportiva din Germania, Angelique Kerber, care a eliminat o din competitie pe Caroline Garcia, scor 6 2; 6 3.Partida se disputa pe arena Suzanne Lenglen,…

- Serena a fost acuzata ca s-a dat ”lovita” inainte de meciul cu Sharapova: ”I-a fost frica!”. Știm tot tabloul sferturilor de finala. Serena Williams a declarat „forfait” , acuzand o accidentare, dar sunt voci care susțin ca americanca joaca teatru de teama unei umilințe. „Nu vreau sa dau verdicte,…

- Elina Svitolina este cotata acum cu prima sansa la trofeu, avand o cota de 4. Halep este pe pozitia secunda in acest top (4.50), iar Garbine Muguruza completeaza podiumul (cota 8). Pe pozitia a patra se afla Petra Kvitova (9), iar Maria Sharapova are cota 10. Serena Williams ii poate aduce…

- Echipamentul nu va fi insa unul personalizat și va fi imbracat de toate jucatoarele care au contract cu Nike. Sponsorul ales culorile turcoaz și negru. Roland Garros, turneu la care a jucat finala in 2014 și 2017, va fi primul Grand Slam in care Simona va purta echipament fabricat de noul sponsor.…