Impeachmeant Trump – votarea respingerii noilor martori deschide calea spre achitare Președintele SUA, Donald Trump, va fi, cel mai probabil, achitat în procesul sau de condamnare dupa ce senatorii au votat împotriva apelarii martorilor sau admiterii unor noi probe, scrie BBC . Democrații au sperat ca patru republicani își vor schimba votul, ceea ce nu s-a întâmplat.



În cele din urma, doar doi republicani au votat în favoarea acceptarii martorilor.



În acest moment, procesul avanseaza spre un vot privind achitarea președintelui Trump, pe care acesta este sigur ca îl va câștiga.



Membrii marcanți ai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii democrati par sa fi esuat joi in tentativa de a aduna voturile necesare pentru convocarea de martori in procesul de destituire a presedintelui american Donald Trump, un esec ce deschide calea pentru achitarea acestuia la sfarsitul saptamanii, noteaza vineri Reuters. Democratii…

- Camera Reprezentantilor din SUA l-ar putea cita ca martor pe fostul consilier prezidential John Bolton, in cazul in care Senatul refuza acest lucru in procesul privind demiterea presedintelui Donald Trump, a declarat joi seara un lider democrat, Jerrold Nadler, anunța MEDIAFAX."Daca votul…

- Democrații au cerut din nou ca John Bolton, fostul consilier pentru Securitate Naționala al președintelui american Donald Trump, sa fie chemat pentru a depune marturie in procesul de demitere a președintelui din Senatul SUA, potrivit BBC, potrivit Mediafax.Cererea vine in urma unor informații…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri dupa-amiaza, ca ar vrea sa fie audiat in procesul din Senat, insa acest lucru nu este posibil din ratiuni de securitate nationala, situatie valabila si pentru consilierii prezidentiali, anunța MEDIAFAX.Intrebat daca ar vrea sa fie audiat…

- Presedintele american Donald Trump a prezis joi ca procesul sau de impeachment din Senat se va incheia "foarte repede" si a denuntat inca o data "o vanatoare de vrajitoare", relateaza AFP. "Ar trebui sa mearga foarte repede", a declarat el din Biroul oval. Procesul istoric de destituire a presedintelui…

- Coordonatorii actiunii de formulare a acuzatiilor in procedura demiterii presedintelui Donald Trump au prezentat formal, joi dupa-amiaza, in Senatul SUA, articolele de inculpare, informeaza CNN, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a fost pus sub acuzare miercuri de Camera Reprezentantilor pentru ''abuz de putere'' si ''obstructionarea Congresului'', intr-un vot care deschide calea unui proces de destituire in Senat, fostul om de afaceri denuntand imediat "ura"…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri al doilea capat de acuzare impotriva lui Donald Trump, obstructionarea activitatii Congresului, din cauza refuzului sau de a participa la ancheta in vederea destituirii care il vizeaza, anunta AFP. Camera. aflata sub controlul democratilor, a adoptat acest…