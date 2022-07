Împătimiţii de sport au dat parcul pe sala de forţă. Ce nu trebuie să faci pe timp de caniculă Fie caldura cat de mare, de la sport nu se face pauza. O spun impatimitii de fitness care din cauza caniculei au dat parcul pe sala de forta. In zilele cu maxime de peste 40 de grade, racoare nu e nici dimineata devreme, nici seara tarziu. Asa ca varianta cea mai buna ramane miscarea in interior. Atentie, insa. Vara ar trebui evitate antrenamentele lungi si solicitante. The post Impatimitii de sport au dat parcul pe sala de forta. Ce nu trebuie sa faci pe timp de canicula first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii romani care se afla in Grecia, tranziteaza sau care intentioneaza sa calatoreasca in aceasta țara trebuie sa știe ca Serviciul de Meteorologie (EMY), care a emis o prognoza de canicula, cu temperaturi de 40-42 de grade Celsius, pe intreg teritor

- Canicula iși face deja simțita prezența, fapt pentru care foarte mulți galațeni vor cauta locul ideal pentru a se racori, alegand uneori locații neautorizate, punandu-și astfel viața in pericol. In fiecare an, copii, tineri și chiar adulți care știau sa inoate, și-au pierdut viața fie pentru ca nu a…

- Avand in vedere temperaturile prognozate pentru zilele urmatoare, asociate cu un disconfort termic ridicat, la nivelul Comitetului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției (CNCCI), a fost constituita o celula pentru monitorizarea efectelor temperaturilor extreme, sub coordonarea Departamentului…

- ATENȚIE, VREME EXTREMA pe 2 iulie, in prima parte a zilei canicula, dupa orele pranzului, in mare parte a țarii vor fi ploi și instabilitate atmosferica, anunțul vine chiar de la ANM. Valul de caldura se va menține in zonele joase din vestul, sudul și estul țarii, unde disconfortul termic va fi ridicat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis coduri galben și portocaliu de canicula in toata țara, pana vineri. Potrivit specialiștilor, vizate de avertizarea cod portocaliu sunt județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Maramureș, Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud și Mureș. Administrația Naționala de Meteorologie…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 29, 30 iunie și 1 iulie Fenomene vizate: val de caldura și disconfort termic ridicat Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat valul de caldura se va extinde și se va intensifica in toate regiunile. Temperaturile maxime…

- In aceasta dimineața, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații Dolj, alaturi de specialiști de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj și voluntari ai centrului, au fost prezenți la Crosul „Ziua Olimpica”-Sport in familie, organizat in Parcul „Nicolae…

- Constantin Din a fost ales, joi, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal. Vasile Stanga e de parere ca noul președinte Constantin Din ar trebui sa aiba ca punct prioritar resetarea arbitrajului la toate eșaloanele. „Domnul Din știe foarte bine ce se intampla in arbitraj. Ii cunoaște…