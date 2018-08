Washingtonul si Bruxellesul au interese diferite in privinta Iranului.

Statele Unite si Uniunea Europeana au ajuns oficial intr-un impas la capitolul relatiilor cu Iranul. Primul set de sanctiuni americane reimpuse dupa retragerea SUA din acordul nuclear intra in vigoare marti la ora 12:01 a.m. (articolul a fost scris luni n.red). Uniunea Europeana - de data aceasta unita - s-a opus inca de la inceput acestei miscari. Odata cu reluarea sanctiunilor, o versiune revizuita a obscurei legi adoptate de UE in anul 1996 sub numele de ”statutul de blocaj” va intra in vigoare pentru a apara de…