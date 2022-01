Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a interzis, incepand de marți, 4.000 de substanțe chimice folosite la realizarea tatuajelor, inclusiv alcoolul izopropanol, un ingredient comun in cerneala folosita in saloanelele din Europa. Artiștii tatuatori spun ca afacerile lor vor fi afectate.

- Inna, Alina Eremia și nelipsitul foc de artificii vor fi „ingredientele“ pregatite de autoritațile locale pentru un Revelion reușit in centrul Craiovei. Cei care doresc sa petreaca noaptea dintre ani in aer liber, sunt așteptați diseara, la Universitate. Potrivit autoritaților , Inna, Alina Eremia,…

- Comisia Europeana interzice de la 4 ianuarie 2022 peste 4.000 de substante periculoase continute in cerneala folosita pentru tatuaje si machiaj permanente, in timp ce producatorii au dificultati in crearea unor inlocuitori pentru pigmentii colorati.

- Politica externa americana, infașurata in orgolii nemasurate, este incapabila sa recunoasca o situație periculoasa. Și o situație periculoasa este ceea ce avem azi in Europa. Ministrul rus al Apararii, generalul Serghei Shoygu, a acuzat Pentagonul ca pregatește forțele speciale ucrainene și grupurile…

- Prima delegație oficiala a Parlamentului European in Taiwan a declarat joi ca insula izolata din punct de vedere diplomatic „nu este singura”. Oficialii au cerut acțiuni mai indraznețe pentru a consolida legaturile UE-Taiwan, in condițiile in care Taipei se confrunta cu o presiune crescanda din partea…

- Bulgaria a trimis luni 350 de militari la granita sa cu Turcia in sustinerea politiei de frontiera, din cauza unei presiuni in crestere a migratiei, a anuntat ministrul bulgar al apararii, Gheorghi Panaiotov, informeaza luni AFP, transmite AGERPRES . „Incepand de lunea aceasta sunt militari la frontiera…

- Premierul ungar Viktor Orban a respins joi planurile Uniunii Europene de combatere a schimbarilor climatice, subliniind ca acestea reprezinta o „fantezie utopica”. De asemenea, liderul de la Budapesta a sugerat ca masurile ecologiste duc la cresterea preturilor la energie in Europa, relateaza Reuters.

- Decizia Curtii Constitutionale din Polonia, potrivit careia legile autohtone au prioritate in fata celor ale Uniunii Europene, a incins spiritele intre membrii UE sambata, dupa ce Ungaria, Franta si...