- Statele Unite nu pot confirma inca folosirea armelor chimice in Ucraina, dar „au informații credibile” cu privire la posibilitatea ca soldații ruși sa foloseasca in Mariupol ”diferiti agenti anti-revolte, in special gaze lacrimogene combinate cu agenti chimici”, a afirmat marți secretarul de stat american…

- Statele Unite evoca marti "informatii credibile" cu privire la posibilitatea ca Rusia sa foloseasca "agenti chimici" intr-o ofensiva in vederea cuceririi orasului ucrainan Mariupol, relateaza AFP. "Noi impartasim aceste informatii cu Ucraina" si "ne aflam in contact direct cu partenerii nostri, cu scopul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat, la o conferinta de presa, ca nu a vazut semne ca discuțiile dintre Ucraina și Rusia „avanseaza intr-un mod eficient”, deoarece Statele Unite nu au vazut „semne de seriozitate reala” din partea Rusiei, transmite CNN . „Exista ceea ce spune Rusia…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat joi ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. Fii la curent…

- Mesajul, citat de agenția ruseasca Tass , vine intr-un moment in care militarii ruși bombardeaza zone urbane, provocand numeroase victime printre civili și adevarate „catastrofe umanitare” in orașe precum Mariupol, potrivit Kievului. Oficialii ucraineni și grupurile pentru drepturile omului au acuzat…

- Statele Unite au "informații credibile ca forțele rusești intocmesc liste cu ucraineni care urmeaza sa fie uciși sau trimiși in lagare in cazul unei ocupații militare" a Ucrainei, se arata in scrisoarea adresata Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet.Sunt invocate, de asemenea,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat Rusia ca ca, in cazul in care „un singur militar rus” ar intra in Ucraina „intr-un mod agresiv”, o astfel de actiune va declansa un raspuns „sever” din partea SUA si aliatilor sai, informeaza CNN.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si dpa, citeaza Agerpres.