Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si China vor incerca sa depaseasca tensiunile dintre ele cu ocazia unui summit in sistem de videoconferinta ce are loc luni, acestea fiind primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus de catre partea…

- Uniunea Europeana si China vor incerca sa depaseasca tensiunile dintre ele cu ocazia unui summit in sistem de videoconferinta ce are loc luni, acestea fiind primele discutii oficiale intre Bruxelles si Beijing dupa acuzatiile europene privind dezinformarea despre noul coronavirus de catre partea…

- Uniunea Europeana doreste sa incheie un acord cu Regatul Unit privind relatia lor post-Brexit, dar nu cu orice pret, a transmis vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, dupa summitul liderilor europeni, in timp ce presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre divergente…

- Planul Uniunii Europene cu recomandari privind suspendarea graduala a restrictiilor antiepidemice contine o serie de criterii de monitorizare epidemiologica si actiuni coordonate la nivelul statelor membre, care vor fi urmate de o strategie de relansare economica, potrivit Mediafax. "Masurile restrictive…

- „Europa are nevoie de un nou Plan Marshall. Vom avea nevoie de investiții publice și private uriașe pentru reconstruirea economiei și crearea de noi locuri de munca. Cheia este un nou și puternic buget multianual al Uniunii Europene”, a declarat Ursula von der Leyen in sala de presa a Comisiei UE intr-o…

- Parlamentul European s-a reunit intr-o sesiune speciala pentru a discuta despre un raspuns comun al statelor membre ale Uniunii Europene la pandemia cauzata de virusul SARS-CoV-2. La sfarșitul reuniunii online condusa de președinții Comisiei Europene si Consiliului European, Ursula von der Leyen si…

- Parlamentul European se reuneste joi intr-o sesiune speciala pentru a discuta despre un raspuns comun al statelor membre ale Uniunii Europene la pandemia cauzata de virusul SARS-CoV-2, transmite dpa potrivit Agerpres. Sesiunea va incepe la ora locala 09:00 (07:00 GMT), in prezenta presedintilor Comisiei…

- In zilele de 16 și 17 aprilie are loc la Bruxelles o sesiune plenara a Parlamentului European, la care forul legislativ european lanseaza un apel la cooperare puternica și solidaritate pentru depașirea crizei Covid-19. Dezbaterea, care are loc in prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der…