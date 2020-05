Stiri pe aceeasi tema

- In prestigioasa revista a lui Constantin Turcu „Preocupari de cultura Regionala“, III, Piatra Neamt, 1941, acesta, in articolul cu titlul inscris mai sus, sub expresia „s-apoi lasa-te Conta sfintiei sale (Creanga, Amintiri… publicata in Convorbiri Literare, Iasi, anul XV, nr.12 din martie 1882, alte…

- Primim de la cititori. E doar o poza, ce surprinde o frintura de realitate, o realitate pe care nu ne-o dorim. Fara alte comentarii. Articolul Poz(n)a zilei: Selfie de epidemie? apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .

- Ion Tiriac are o avere estimata la 1,2 miliarde de dolari. "Incepand cu aprilie 2020, averea lui Michael Jordan este estimata la 2,2 miliarde de dolari", a anuntat Celebrity Net Worth. Ion Tiriac, pierdere uriasa din cauza COVID-19. Miliardarul roman, afectat grav de CORONAVIRUS…

- Istoricul militar Liviu Groza a dezvaluit pentru ziarul redesteptarea.ro cum funcționa carantina in Banat pe timp de pandemie in urma cu mai bine de 200 de ani.In 1834, cand regiunea se afla sub stapanirea Imperiului Austriac, nerespectarea regulilor pe perioada de carantina erau supuse unor pedepse…

- Presedintele UFC, Dana White, a rezervat o arena pentru gala UFC 249 și vrea sa inchirieze o insula privata pentru a organiza gale in timpul pandemiei. White a anuntat ca Justin Gaethje il va inlocui pe Khabib Nurmagomedov la UFC 249, anunța MEDIAFAX.Presedintele UFC Dana White i-a asigurat…

- Sutele de mii de euro sifonate sub pretextul modernizarii rețelei cu apa dintr-o comuna timișeana nu vor mai fi recuperate vreodata și nici faptașii... The post S-a intamplat in Timis: niste baieti destepti au dat un tun de sute de mii de euro, iar procurorii au tinut dosarul sapte ani in sertar, pana…

- Un gorjean, care are familia in Italia, in apopiere de o zona aflata in carantina din cauza coronavirusului, s-a speriat dupa ce sotia sa a primit un mesaj pe telefonul mobil prin care era avertizata ca s-au inregistrat, in apropiere, infectari cu temutul virus.

