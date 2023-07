Stiri pe aceeasi tema

- MAINE| Imparatul muștelor, de William Golding, cartea lunii la Clubul de lectura al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba MAINE| Imparatul muștelor, de William Golding, cartea lunii la Clubul de lectura al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Marți, 18 iulie 2023, la ora 17.00, in organizarea…

- Scriitorul peruvian Mario Vargas Llosa, 87 de ani, laureat al Premiului Nobel pentru Literatura in 2010, se afla din nou in spital de sambata, 1 iulie, cu a doua infectare cu Covid-19, a anunțat CNN.La 15 luni de la prima sa spitalizare pentru Covid-19, Mario Vargas Llosa a fost spitalizat din npu pentru…

- Aproximativ 10.000 de oameni s-au adunat pentru a intimpina solstițiul de vara la Stonehenge, in Marea Mritanie. Ei au marcat cea mai lunga zi din an in situl antic de linga Salisbury, Wiltshire. La solstițiu, soarele rasare in spatele intrarii in cercul de piatra, iar razele de lumina sint canalizate…

- Dupa 13 sezoane petrecute in tricoul „magnificilor”, Razvan Pavel s-a desparțit de Potaissa Turda. Președintele clubului turdean, Flaviu Sasaeac a oferit o declarație pentru site-ul clubului turdean: „Mulțumim frumos, Razvan Pavel, jucator simbol al clubului nostru, cel mai longeviv jucator din punct…

- TP Vision, compania care proiecteaza, produce și comercializeaza produsele Philips TV , Philips Sound și AOC Audio , anunța un nou parteneriat cu FC Barcelona, in calitate de partener principal pentru dispozitivele TV, Display și Audio. Parteneriatul va promova gama TP Vision de televizoare și produse…

- Primarul comunei Chiajna, Mircea Minea, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, miercuri, de DNA, pentru fapte de corupție. Acesta este acuzat de finanțarea nelegala a clubului de fotbal Concordia Chiajna. Citește și: Ofițer de poliție judiciara implicat in afaceri cu heroina In rechizitoriul…

- Gigi Becali (64 de ani), patronul FCSB, a dezvaluit detalii de la negocierile pentru vanzarea clubului. Interesat sa cumpere acțiunile este Simion Apreutese, omul de afaceri care a vrut sa investeasca la UTA. Gigi Becali a purtat marți negocieri pentru vanzarea clubului FCSB, intenție pe care a anunțat-o…

- Barbatul care l-a injunghiat saptamana trecuta pe patronul clubului Nuba este un albanez in varsta de 35 de ani, care a fost dat in urmarire. El a parasit tara intre timp, scrie News.ro. ”Fata de inculpatul RROSHKODOL (FOST SHKODA) ELIS, cetatean albanez, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis mandatul…