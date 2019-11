Împăratul Japoniei a efectuat ultimul ritual înainte de ascensiunea la tron Imparatul japonez Naruhito a efectuat ultimul ritual pentru ascensiunea sa la tron in noaptea de joi spre vineri, o ceremonie nocturna invaluita in secret care a starnit controverse in societatea japoneza seculara din cauza conotatiilor sale religioase, relateaza DPA. In timpul ceremoniei Daijosai, imparatul i-a multumit zeitei soarelui Amaterasu Omikami pentru recolta de orez intr-un altar special ridicat in acest scop in palatul sau din Tokyo. Potrivit traditiei si mitologiei japoneze, imparatul este cu acest prilej singur in spirit cu zeita intr-o camera in care se afla doar un pat. Dupa ceremonia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

