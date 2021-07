Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește o modificare a legislației prin care urșii agresivi sa poata fi impușcați la nevoie in maxim 24 de ore. Reglementarile ar putea intra in vigoare din iulie. Procedura este in prezent extrem de greoaie. De exemplu, in urma cu doi ani, a fost nevoie de mai mult de 2 saptamani pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,va Adrian Oros, sustine miercuri o conferinta de presa referitoare la negocierile din cadrul celei mai recente reuniuni a Consiliului Agricultura si Pescuit - AGRIFISH privind Politica Agricola Comuna 2021-2027 . De asemenea, seful MADR va prezenta masurile…

- Peste 300 de rachete antigrindina au fost lansate in perioada 22 - 28 mai din punctele de lansare ale Unitatilor de combatere a caderilor de grindina, pentru protejarea culturilor agricole si a comunitatilor locale din zonele de interventie, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Romania nu sustine propunerea Parlamentului European ca 30% din alocarea aferenta interventiilor pentru investitii sa fie destinata obiectivelor de mediu si clima in noua Politica Agricola Comuna (PAC), precizeaza ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Ma aflu pentru a…

- Culturile agricole arata bine la ora actuala chiar daca unele lucrari au fost intarziate din cauza ploilor abundente si a frigului, iar estimarile sunt foarte bune, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Acum, din fericire, culturile agricole arata bine,…

- In perioada 10 mai – 31 iulie 2021 Direcția Județeana de Statistica Brașov impreuna cu Direcția Agricola Județeana cu suportul Prefecturii și primariilor județului Brașov, va derula Recensamantul General Agricol runda 2020. Pregatirea, organizarea și efectuarea recensamantului se realizeaza de catre…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in colaborare cu Institutul National de Statistica (INS), organizeaza luni o conferinta de presa privind lansarea Recensamantului General Agricol - runda 2020. Ministrul de resort, Nechita-Adrian Oros, va prezenta rolul de coordonator al Comisiei…

- Ordinul prin care se lansaza Programul Rabla pentru electrocasnice va fi emis saptamana aceasta, a declarat, luni, ministrul Mediului, Barna Tanczos. Programul va avea trei subcategorii pentru a nu se transforma intr-un „program de cumparat televizoare”. Barna Tanczos a declarat, luni, la Digi 24, ca…