Tehnologia IT joaca un rol din ce in ce mai important in dezvoltarea și eficientizarea orașelor mici și comunitaților locale. Ocna Mureș, un oraș cu o bogata istorie și cultura, poate beneficia semnificativ de pe urma integrarii tehnologiei in diverse aspecte ale vieții comunitare. In acest articol, vom explora modul in care tehnologiile IT pot transforma orașele mici, imbunatațind viața locuitorilor și eficiența administrativa. Digitalizarea serviciilor publice Un aspect crucial al modernizarii orașelor mici este digitalizarea serviciilor publice. Implementarea unor platforme online pentru plata…