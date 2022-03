Impactul războiului și banii publici. UE înăsprește politica fiscală Ministrii de Finante din zona euro (Eurogrup) intenționeaza sa inaspreasca regulile fiscale in 2023, dupa trei ani de injecții de miliarde de euro in economie, din cauza pandemiei de coronavirus. De asemenea, au luat in calcul sa pompeze mai mulți bani daca va fi necesar, in contextul razboiului din Ucraina. „Fundamentele economiei zonei euro sunt […] The post Impactul razboiului și banii publici. UE inasprește politica fiscala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

