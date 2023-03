Impactul pe care îl poate avea reducerea diferenţei de salarizare între bărbaţi şi femei Reducerea diferentei de salarizare intre barbati si femei poate stimula economia mondiala cu aproximativ 7%, sau 7.000 de miliarde de dolari, potrivit unui raport Moody’s Analytics, citat de CNBC. In ritmul actual, ar putea dura 132 de ani pentru ca lumea sa reduca decalajul economic de gen, a spus Moody’s. Impulsul economic va veni pe masura ce mai multe femei se vor alatura fortei de munca si va avea loc o crestere a productivitatii. O pondere mai mare a femeilor care detin roluri manageriale si profesionale mai productive va fi, de asemenea, de ajutor, arata raportul. ”Scaderea decalajului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

