Impactul pandemiei de COVID-19 asupra unei asistente medicale din linia întâi: „Așa a început. Așa continuă…” Kathryn, o asistenta medicala in varsta de 27 de ani, din Tennessee, a postat pe rețelele de socializare doua fotografii prin care ilustreaza impactul pe care pandemia de COVID-19 l-a avut in ultimele luni asupra celor care se afla in prima linie. Postarea tinerei de pe pagina sa de Twitter, in dreptul careia a scris mesajul : „Așa a inceput. Așa continua…” a devenit rapid virala. How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals???????? (@kathryniveyy) November 22, 2020 Prima imagine din postare o infațișeaza ​​pe Kathryn dupa absolvirea școlii, chiar inaintea pandemiei,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta șefa Marcela Vilcan, de la Secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean Alba, continua seria marturiilor publicate pe rețeaua de socializare despre experiența in lupta cu noul coronavirus. De data aceasta, in „Jurnal COVID-19” a pus accentul pe cadrele medicale care au devenit fara voia lor…

- Congresmanul de Alaska Don Young care a ridiculizat gravitatea noului tip de coronavirus, denumindu-l "virusul bere", a anuntat joi ca este infectat cu SARS-CoV-2, informeaza vineri Reuters, potrivit AGERPRES.Anuntul lui Don Young survine in conditiile in care guvernatorul statului Alaska…

- Situație dramatica in orașul Italia Napoli, unde persoanele suspecte de Covid-19 au primit oxigen in parcarea unui spital in timp ce așteptau in mașini sa primeasca ingrijiri medicale, scrie Business Insider.Italia, una dintre țarile europene cel mai puternic afectate de COVID-19, a depașit, miercuri,…

- Persoane infectate cu coronavirusul din orașul italian Napoli au primit oxigen in parcarea unui spital in timp ce așteptau in mașini sa primeasca ingrijiri medicale, relateaza Business Insider . Angajații sanitari au montat tuburi de oxigen in afara spitalului și au acordat tratament in regim ambulatoriu…

- Numarul de sinucideri a crescut în octombrie pentru a patra luna la rând în Japonia, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, activiștii antisuicid punând trendul pe seama impactului economic al pandemiei de COVID-19 în special în rândul…

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a anunțat pe contul sau de twitter ca a fost testat positiv la noul coronavirus, relateaza agenția TASS. Acesta susține ca se simte bine și se afla in autoizolare.”Nu exista oameni norocoși pentru care COVID-19 sa nu reprezinte un pericol. In ciuda masurilor…

- Organizatorii targului de Craciun de la Sibiu au anunțat anularea evenimentului de anul acesta din cauza cresterii alarmante a numarului infectarilor cu SARS-COV-2. In municipiul Sibiu, incidenta cazurilor a ajuns la 6,03 cazuri la 1000 de locuitori. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica.…

- "Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!", a scris Trump pe Twitter. Inaintea de a fi stearsa de…